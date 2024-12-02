Госаудит проверил работу ФГВФЛ: вкладчики не получили десятки миллиардов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и уполномоченные им лица реализовали активы неплатежеспособных и ликвидированных банков по существенно более низкой цене по сравнению с их балансовой и даже их оценочной стоимостью. Это повлекло недополучение в полном объеме вкладчиками и другими кредиторами банков десятков миллиардов гривен, сообщает пресс-служба Госаудитслужбы со ссылкой на результаты аудита ФГВФЛ.
Балансовая стоимость проданных активов неплатежеспособных банков составила 631,2 млрд грн. Их оценочная стоимость была определена на уровне 92,3 млрд грн, фактически получено всего 21,2 млрд. грн. "Стоимость продажи банковских активов составила всего 3,4% их балансовой стоимости и 23% – оценочной", — уточнила глава Госаудитслужбы Алла Басалаева.
Одна из основных проблем при реализации активов – обесценивание их стоимости, считают в Госаудитслужбе.
К примеру, пул активов трех банков был продан всего за 124,6 млн грн, тогда как оценочная стоимость только одного бизнес-центра в областном центре составила 228 млн грн.
"Такая продажа активов неплатежеспособных банков привела к невозможности возврата банками в полном объеме средств юридическим лицам, в том числе – Фонду гарантирования вкладов. Это, в свою очередь, привело к списанию Фондом 47,5 млрд грн дебиторской задолженности банкам, прекратившим регистрацию юрлица",- говорится в сообщении.
Значительная сумма задолженности банков и существующая тенденция ее списания лишает Фонд возможности в полном объеме погасить взятые обязательства, утверждают в Госаудитслужбе.
Материалы аудита ФГВФЛ переданы в правоохранительные органы.
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