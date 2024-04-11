Долар подорожчав, євро подешевшав. Готівкові курси

Курс долара зріс на 4 копійки, курс євро впав на 18

Фото: Пресслужба НБУ

У четвер, 11 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, зріс на 3 коп. і становить 38,87 грн. Курс продажу зріс на 4 коп. до 39,4 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,25 грн, максимальний – 39,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,29 грн, максимальний – 39,55 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 18 коп. і становить 41,92 грн. Курс продажу знизився на 15 коп. до 42,76 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41,2 грн, максимальний – 42,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,4 грн, а максимальний – 43,05 грн.

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