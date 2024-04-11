Доллар подорожал, евро подешевел. Наличные курсы

Курс доллара вырос на 4 копейки, курс евро упал на 18

Фото: Пресс-служба НБУ

В четверг, 11 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3 коп. и составил 38,87 грн. Курс продаж вырос на 4 коп. до 39,4 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,25 грн, максимальный – 39,1 грн. Для продажи минимальный курс – 39,29 грн, максимальный – 39,55 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 18 коп. и составляет 41,92 грн. Курс продаж опустился на 15 коп. до 42,76 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,2 грн, максимальный – 42,25 грн. Для продажи минимальный курс – 42,4 грн, а максимальный – 43,05 грн.

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