Долар подорожчав, євро подешевшав: Який курс валют НБУ на завтра, 16 жовтня

Нацбанк на 16 жовтня зафіксував курс гривні на рівні 41,2139 за долар

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Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 16 жовтня курс гривні відносно долара впав на 2 коп. і становить 41,2139 за 1 долар.

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Стосовно євро національна валюта подорожчала на 3 коп. і становить 44,9232 за 1 євро.

Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 15 жовтня, склав 41,02 грн, курс продажу – 41,49 грн. Готівковий курс євро для покупки склав 44,77 грн, для продажу – 45,5 грн.