Долар продовжив дешевшати. Курси валют у банках

Курс долара впав на 8 копійок, курс євро – на 15

Фото: depositphotos.com

У четвер, 25 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 5 коп. і складає 41,1 грн. Курс продажу опустився на 8 коп. — до 41,63 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,45 грн, максимальний – 41,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,53 грн, максимальний – 41,75 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 15 коп. і становить 44,52 грн. Курс продажу зменшився на 14 коп. — до 45,36 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,65 грн, максимальний – 45,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,15 грн, а максимальний – 45,85 грн.

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