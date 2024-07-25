Доллар продолжил дешеветь. Курсы валют в банках

Курс доллара упал на 8 копеек, курс евро – на 15

Фото: depositphotos.com

В четверг, 25 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 5 коп. и составляет 41,1 грн. Курс продаж опустился на 8 коп. — до 41,63 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,45 грн, максимальный – 41,4 грн. Для продажи минимальный курс – 41,53 грн, максимальный – 41,75 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 15 коп. и составляет 44,52 грн. Курс продажи снизился на 14 коп. — до 45,36 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,65 грн, максимальный – 45,05 грн. Для продажи минимальный курс – 45,15 грн, а максимальный – 45,85 грн.

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