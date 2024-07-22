Долар та євро дешевшають. Готівкові курси в банках

Курс долара впав на 4 копійки, курс євро – на 9

Фото: depositphotos.com

У понеділок, 22 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 4 коп. і складає 41,31 грн. Курс продажу опустився також на 4 коп. до 41,87 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,75 грн, максимальний – 41,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,7 грн, максимальний – 42 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 9 коп. і становить 44,96 грн. Курс продажу зменшився на 8 коп. до 45,78 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 44,2 грн, максимальний – 45,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,41 грн, а максимальний – 46 грн.

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