З початку війни Україна отримала $10,2 млрд від МВФ

У поточному році потреба у міжнародній підтримці сягає $38 млрд

Зустріч представників Мінфіну та МВФ у Києві. Фото: mof.gov.ua

З 24 лютого 2022 року Україна отримала від Міжнародного валютного фонду $10,2 млрд допомоги. Це третє за обсягом зовнішнє фінансування після ЄС та США, інформує пресслужба Мінфіну.

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На сьогодні Україна вже виконала 23 структурні маяки із 37, передбачених Меморандумом з МВФ. Попереду пʼятий перегляд програми у співпраці з Міжнародним валютним фондом, наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко під час завершальної зустрічі з місією МВФ.

"14 виконаних маяків стосувались фіскального сектору. Виконання Україною умов сприяє збереженню макрофінансової стабільності та прокладає євроінтеграційний шлях країни. Фінансова система адаптується до функціонування в умовах невизначеності", — зазначив Марченко.

У поточному році потреба у міжнародній підтримці сягає $38 млрд. Партнери вже надали відповідні запевнення. Здійснюються заходи для залучення коштів у 2025 році.