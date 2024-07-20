З початку війни Україна отримала $10,2 млрд від МВФ
З 24 лютого 2022 року Україна отримала від Міжнародного валютного фонду $10,2 млрд допомоги. Це третє за обсягом зовнішнє фінансування після ЄС та США, інформує пресслужба Мінфіну.
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На сьогодні Україна вже виконала 23 структурні маяки із 37, передбачених Меморандумом з МВФ. Попереду пʼятий перегляд програми у співпраці з Міжнародним валютним фондом, наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко під час завершальної зустрічі з місією МВФ.
"14 виконаних маяків стосувались фіскального сектору. Виконання Україною умов сприяє збереженню макрофінансової стабільності та прокладає євроінтеграційний шлях країни. Фінансова система адаптується до функціонування в умовах невизначеності", — зазначив Марченко.
У поточному році потреба у міжнародній підтримці сягає $38 млрд. Партнери вже надали відповідні запевнення. Здійснюються заходи для залучення коштів у 2025 році.
- Україна виконала умови для отримання нових траншів фінансової допомоги від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду.
- 17 липня місія МВФ позачергово приїхала до Києва. Перемовини стосувалися не нового траншу, а податків.