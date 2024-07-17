Україна вже виконала умови для нових траншів і від ЄС, і від МВФ
Україна виконала умови для отримання нових траншів фінансової допомоги від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. Про це повідомили Міністерство економіки та Міністерство фінансів.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Мінекономіки відзвітувало про виконання всіх дев'яти індикаторів другого кварталу в межах програми Ukraine Facility. Запит до Єврокомісії для отримання чергового траншу в розмірі 4,1 млрд євро вже надіслали.
Тепер країни-члени ЄС мають опрацювати та підтвердити звіт про виконання Україною індикаторів другого кварталу, а потім затвердити рішення щодо надання коштів.
"Ми щиро сподіваємось на позитивну оцінку й те, що зможемо у вересні отримати ці, такі необхідні, кошти", – заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.
У третьому кварталі потрібно виконати ще дев'ять індикаторів, щоб отримати додаткові 4 млрд євро у листопаді цього року. Загалом у 2024 році Україна сподівається на 16 млрд євро підтримки від ЄС.
Наступна місія МВФ з підготовки до пʼятого перегляду програми EFF розпочнеться у вересні, повідомили в Мінфіні. Обговорення фокусуватимуться на стані виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.
Після успішного перегляду програми Україна отримає наступний транш від Фонду обсягом близько $1,1 млрд.
До пʼятого перегляду передбачено один структурний маяк: прийняття нового закону про Бюро економічної безпеки. У червні Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про БЕБ.
- 27 червня 2024 року Україна отримала транш у 1,9 млрд євро від Євросоюзу за програмою Ukraine Facility.
- 9 липня Україна підписала останню угоду, необхідну для повноцінного запуску Ukraine Facility. Ця угода з ЄС регулює отримання грантової допомоги на 5,27 млрд євро на наступні чотири роки.
- 17 липня місія МВФ позачергово приїхала до Києва. Перемовини стосуватимуться не нового траншу, а податків.