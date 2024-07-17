Україна вже виконала умови для нових траншів і від ЄС, і від МВФ

В уряді відзвітували про виконання умов для отримання фінансової допомоги від західних партнерів

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Україна виконала умови для отримання нових траншів фінансової допомоги від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. Про це повідомили Міністерство економіки та Міністерство фінансів.

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Мінекономіки відзвітувало про виконання всіх дев'яти індикаторів другого кварталу в межах програми Ukraine Facility. Запит до Єврокомісії для отримання чергового траншу в розмірі 4,1 млрд євро вже надіслали.

Тепер країни-члени ЄС мають опрацювати та підтвердити звіт про виконання Україною індикаторів другого кварталу, а потім затвердити рішення щодо надання коштів.

"Ми щиро сподіваємось на позитивну оцінку й те, що зможемо у вересні отримати ці, такі необхідні, кошти", – заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

У третьому кварталі потрібно виконати ще дев'ять індикаторів, щоб отримати додаткові 4 млрд євро у листопаді цього року. Загалом у 2024 році Україна сподівається на 16 млрд євро підтримки від ЄС.

Наступна місія МВФ з підготовки до пʼятого перегляду програми EFF розпочнеться у вересні, повідомили в Мінфіні. Обговорення фокусуватимуться на стані виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Після успішного перегляду програми Україна отримає наступний транш від Фонду обсягом близько $1,1 млрд.

До пʼятого перегляду передбачено один структурний маяк: прийняття нового закону про Бюро економічної безпеки. У червні Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про БЕБ.