Україна розпочала переговори про п'ятий транш МВФ

27 травня стартували переговори з МВФ про виділення Україні кредиту $2,2 млрд

Міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: Мінфін

Україна і Міжнародний валютний фонд розпочали переговори про виділення п'ятого траншу в межах кредитної програми розширеного фінансування (EFF). Про це повідомило Міністерство фінансів.

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У понеділок, 27 травня, міністр фінансів Сергій Марченко взяв участь онлайн у відкритті місії МВФ щодо четвертого перегляду програми.

"Успішне завершення четвертого перегляду відкриє Україні шлях до отримання п‘ятого траншу фінансування EFF обсягом близько $2,2 млрд", – зазначив Марченко під час відкриття місії.

Від України у зустрічах беруть участь представники Мінфіну, Національного банку, а також інших органів влади, відповідальних за політику і галузі економіки, енергетики, боротьбу та запобігання корупції, верховенства права.

Зустрічі відбуваються у столиці Польщі Варшаві, а також в онлайн-форматі.

Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Україна вважає, що виконала усі структурні маяки та інші зобов'язання для отримання п'ятого траншу.

Виконання Україною умов за програмою МВФ Механізму розширеного фінансування (EFF) відкриває можливість отримання трьох траншів на загальну суму $4,5 млрд у 2024 році.