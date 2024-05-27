Украина начала переговоры о пятом транше МВФ

27 мая стартовали переговоры с МВФ о выделении Украине кредита в $2,2 млрд

Министр финансов Сергей Марченко. Фото: Минфин

Украина и Международный валютный фонд начали переговоры по выделению пятого транша в рамках кредитной программы расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщило Министерство финансов.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

В понедельник, 27 мая, министр финансов Сергей Марченко принял участие онлайн в открытии миссии МВФ по четвертому пересмотру программы.

"Успешное завершение четвертого пересмотра откроет Украине путь к получению пятого транша финансирования EFF объемом около $2,2 млрд", – отметил Марченко во время открытия миссии.

От Украины во встречах принимают участие представители Минфина, Национального банка, а также других органов власти, ответственных за политику и отрасли экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.

Встречи проходят в столице Польши Варшаве, а также в онлайн-формате.

Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

Украина считает, что выполнила все структурные маяки и другие обязательства по получению пятого транша.

Выполнение Украиной условий по программе МВФ Механизма расширенного финансирования (EFF) открывает возможность получения трех траншей на общую сумму $4,5 млрд в 2024 году.