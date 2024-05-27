Украина начала переговоры о пятом транше МВФ
Украина и Международный валютный фонд начали переговоры по выделению пятого транша в рамках кредитной программы расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщило Министерство финансов.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
В понедельник, 27 мая, министр финансов Сергей Марченко принял участие онлайн в открытии миссии МВФ по четвертому пересмотру программы.
"Успешное завершение четвертого пересмотра откроет Украине путь к получению пятого транша финансирования EFF объемом около $2,2 млрд", – отметил Марченко во время открытия миссии.
От Украины во встречах принимают участие представители Минфина, Национального банка, а также других органов власти, ответственных за политику и отрасли экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.
Встречи проходят в столице Польши Варшаве, а также в онлайн-формате.
Целью миссии является обсуждение состояния выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.
Украина считает, что выполнила все структурные маяки и другие обязательства по получению пятого транша.
Выполнение Украиной условий по программе МВФ Механизма расширенного финансирования (EFF) открывает возможность получения трех траншей на общую сумму $4,5 млрд в 2024 году.
- Украина привлекла уже более $5 млрд из предусмотренных программой EFF $15,6 млрд.
- Первый транш в размере $2,7 млрд Украина получила от МВФ сразу после утверждения программы общим объемом $15,6 млрд в начале апреля 2023 года. Второй транш составил $890 млн (июнь 2023 года), третий транш – $900 млн (декабрь 2023 года), четвертый транш – $880 млн (март 2024 года).