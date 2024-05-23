Україна розраховує на три транші МВФ на $4,5 млрд у 2024 році — Мінфін

На 2024 рік заплановано ще три перегляди програми фінансування МВФ

Фото: пресслужба Мінфіну

Виконання Україною умов за програмою МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) відкриває можливість отримання трьох траншів на загальну суму $4,5 млрд у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів із посиланням на результати зустрічі делегації МВФ, яка прибула до Києва, та керівництва міністерства.

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На 2024 рік програмою EFF передбачено $5,4 млрд бюджетної допомоги Україні, з яких уже надійшло близько $880 млн у результаті успішного третього перегляду програми у березні 2024 року.

На 2024 рік заплановано ще три перегляди програми EFF.

З початку дії програми Україна виконала 21 структурний маяк МВФ, 14 з яких стосуються фіскальної політики та фінансового сектора. Зокрема, вони включають законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики та управління державним боргом.

Загальний обсяг програми EFF на 2023-2027 роки становить $15,6 млрд. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, що становить близько $122 млрд, уточнюють у Мінфіні.