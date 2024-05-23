Украина рассчитывает на три транша МВФ на $4,5 млрд в 2024 году — Минфин
Выполнение Украиной условий по программе МВФ Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) открывает возможность получения трех траншей на общую сумму $4,5 млрд в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на результаты встречи делегации МВФ, которая прибыла в Киев, и руководства министерства.
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На 2024 год программой EFF предусмотрено $5,4 млрд бюджетной помощи Украине, из которых уже поступило около $880 млн в результате успешного третьего пересмотра программы в марте 2024 года.
На 2024 год запланировано еще три пересмотра программы EFF.
С начала действия программы Украина выполнила 21 структурный маяк МВФ, 14 из которых касаются фискальной политики и финансового сектора. В частности, они включают законодательные инициативы по совершенствованию Бюджетного кодекса, усилению налоговой политики и управлению государственным долгом.
Общий объем программы EFF на 2023–2027 годы составляет $15,6 млрд. EFF является частью пакета международной поддержки Украины, который составляет около $122 млрд, уточняют в Минфине.
- Первый транш в размере $2,7 млрд Украина получила от МВФ сразу после утверждения программы общим объемом $15,6 млрд в начале апреля 2023 года, второй транш в размере $890 млн – в конце июня.
- В декабре МВФ одобрил Украине третий транш в рамках кредитной программы, его размер составил $900 млн.
- В конце марта 2024-го совет директоров МВФ одобрил выделение Украине четвертого транша в размере $880 млн.