Украина уже выполнила условия для новых траншей и от ЕС, и от МВФ

В правительстве отчитались о выполнении условий для получения финансовой помощи от западных партнеров

Фото: Depositphotos

Украина выполнила условия получения новых траншей финансовой помощи от Европейского Союза и Международного валютного фонда. Об этом сообщили Министерство экономики и Министерство финансов.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Минэкономики отчиталось о выполнении всех девяти индикаторов второго квартала в рамках программы Ukraine Facility. Запрос в Еврокомиссию для получения очередного транша в размере 4,1 млрд. евро уже отправили.

Теперь страны-члены ЕС должны проработать и подтвердить отчет о выполнении Украиной индикаторов второго квартала, а затем утвердить решение о предоставлении средств.

"Мы искренне надеемся на положительную оценку и то, что сможем в сентябре получить эти, столь необходимые, средства", – заявила министр экономики Юлия Свириденко.

В третьем квартале необходимо выполнить еще девять индикаторов, чтобы получить дополнительные 4 млрд евро в ноябре этого года. В целом в 2024 году Украина надеется на 16 млрд евро поддержки от ЕС.

Следующая миссия МВФ по подготовке к пятому пересмотру программы EFF начнется в сентябре, сообщили в Минфине. Обсуждения будут фокусироваться на состоянии выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

В результате успешного пересмотра программы Украина получит следующий транш от Фонда в размере около $1,1 млрд.

К пятому пересмотру предусмотрен один структурный маяк: принятие нового закона о Бюро экономической безопасности. В июне Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о БЭБ.