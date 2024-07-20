С начала войны Украина получила $10,2 млрд от МВФ

В текущем году потребность в международной поддержке достигает $38 млрд

Встреча представителей Минфина и МВФ в Киеве. Фото: mof.gov.ua

С 24 февраля 2022 года Украина получила от Международного валютного фонда $10,2 млрд помощи. Это третье по объему внешнее финансирование после ЕС и США, сообщает пресс-служба Минфина.

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На сегодняшний день Украина уже выполнила 23 структурных маяка из 37, предусмотренных Меморандумом с МВФ. Впереди пятый пересмотр программы в сотрудничестве с Международным валютным фондом, подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко во время завершающей встречи с миссией МВФ.

"14 выполненных маяков касались фискального сектора. Выполнение Украиной условий способствует сохранению макрофинансовой стабильности и прокладывает евроинтеграционный путь страны. Финансовая система адаптируется к функционированию в условиях неопределенности", – отметил Марченко.

В текущем году потребность в международной поддержке достигает $38 млрд. Партнеры уже предоставили соответствующие заверения. Осуществляются меры по привлечению средств в 2025 году.