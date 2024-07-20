Збільшення видатків на оборону. У Міноборони розповіли, як розподілять гроші

Уряд збільшив видатки на оборону майже на 500 млрд грн

У схваленому Кабміном проєкті закону про збільшення видатків державного бюджету у 2024 році фінансове забезпечення сектору безпеки і оборони передбачено збільшити на 495, 3 млрд грн. Додаткові кошти буде виділено на зброю, фортифікаційні споруди та грошове утримання військовослужбовців, повідомляє Міністерство оборони.

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Як зазначається, кошти передбачені для всіх силових структур України.

Зокрема, 373,7 млрд грн буде спрямовано на Міністерство оборони України:

269,5 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців та одноразову грошову допомогу у разі загибелі або інвалідності захисників України.

47 млрд грн – на закупівлю та модернізацію озброєння, військової техніки та боєприпасів.

4,7 млрд грн – на тилове забезпечення.

40 млрд грн – на будівництво фортифікаційних споруд силами ЗСУ та ДССТ.

8,9 млрд грн – на фінансове забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту.

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"Фінансування потреб Сил оборони нині є першочерговим завданням. Додаткові кошти на зброю, фортифікаційні споруди та грошове утримання військовослужбовців — це критична складова протидії військовій агресії Російської федерації проти України. Тому фахівці Міністерства оборони України активно готуються до роботи у профільних комітетах Верховної Ради, аби пояснити та обґрунтувати кожну цифру з поданого урядом законопроєкту", – сказав заступник міністра оборони України Юрій Джигир.