Увеличение расходов на оборону. В Минобороны рассказали, как распределят деньги

Правительство увеличило расходы на оборону почти на 500 млрд грн

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В одобренном Кабмином проекте закона об увеличении расходов государственного бюджета в 2024 году финансовое обеспечение сектора безопасности и обороны предусмотрено увеличить на 495,3 млрд грн. Дополнительные средства будут выделены на оружие, фортификационные сооружения и денежное содержание военнослужащих, сообщает Министерство обороны.

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Средства предусмотрены для всех силовых структур Украины.

В частности, 373,7 млрд грн будут направлены на Министерство обороны Украины:

269,5 млрд грн – на денежное довольствие военнослужащих и единовременную денежную помощь в случае гибели или инвалидности защитников Украины.

47 млрд грн – на закупку и модернизацию вооружения, военной техники и боеприпасов.

4,7 млрд грн – на тыловое обеспечение.

40 млрд грн – на строительство фортификационных сооружений силами ВСУ и ГССТ.

8,9 млрд грн – на финансовое обеспечение деятельности Государственной специальной службы транспорта.

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"Финансирование потребностей Сил обороны является первоочередной задачей. Дополнительные средства на оружие, фортификационные сооружения и денежное содержание военнослужащих — это критическая составляющая противодействия военной агрессии Российской федерации против Украины. Поэтому специалисты Министерства обороны Украины активно готовятся к работе в профильных комитетах Верховной Рады, чтобы объяснить и обосновать каждую цифру из представленного правительством законопроекта", – сказал заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.