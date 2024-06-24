Расходы госбюджета на оборону превысили 730 млрд грн с начала года — Минфин
Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 732,8 млрд грн в январе-мае 2024 года, или 58,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес
В мае расходы госбюджета на безопасность и оборону составили 178,1 млрд грн.
Средства направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
Расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.
"Поэтому очень важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации. Ведь каждая привлеченная гривня – это инвестиция в поражение России!"— отмечают в министерстве.
- В мае 2024 года Украина увеличила расходы госбюджета. На что тратят деньги.