Расходы госбюджета на оборону превысили 730 млрд грн с начала года — Минфин

Украина финансирует сектор обороны исключительно за счет налогов и военных облигаций

Фото: Минобороны / Facebook

Расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 732,8 млрд грн в январе-мае 2024 года, или 58,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В мае расходы госбюджета на безопасность и оборону составили 178,1 млрд грн.

Средства направлены на:

- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;

- медицинское обеспечение;

- другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

Расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.

"Поэтому очень важно поддерживать Вооруженные Силы Украины, добросовестно уплачивая налоги, а также инвестируя в военные облигации. Ведь каждая привлеченная гривня – это инвестиция в поражение России!"— отмечают в министерстве.