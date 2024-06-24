Видатки держбюджету на оборону перевищили 730 млрд грн з початку року — Мінфін

Фото: Міноборони / Facebook

Витрати загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 732,8 млрд грн у січні-травні 2024 року, або 58,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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У травні видатки держбюджету на безпеку та оборону становили 178,1 млрд грн.

Кошти спрямовані на:

- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських;

- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, харчових продуктів;

- медичне забезпечення;

- інші види витрат на забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Витрати сектору безпеки та оборони уряд фінансує виключно коштом власних податкових надходжень та військових облігацій.

"Тому дуже важливо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації. Адже кожна залучена гривня – це інвестиція у поразку Росії!" – зазначають у міністерстві.