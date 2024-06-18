Україна збільшує видатки держбюджету. На що витрачають гроші

На зарплату військовим у травні направлено 79,8 млрд грн, на підтримку армії – 101,3 млрд грн

Фото: пресслужба НБУ

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 1,25 трлн грн у січні-травні, що на 114,7 млрд грн або на 10% більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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У травні з держбюджету було витрачено 311,6 млрд гривень. У квітні – 253,1 млрд грн.

У структурі витрат найбільше спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 494 млрд грн (у травні – 105,6 млрд грн). З них на грошове утримання військовослужбовців направлено 377,2 млрд грн (у травні – 79,8 млрд грн).

Ще 204 млрд грн витрачено на оплату використання товарів та послуг (у травні – 63,7 млрд грн). З них 101,3 млрд грн – на підтримку Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), паливно-мастильних матеріалів, харчових продуктів.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) спрямовано 236,6 млрд грн (у травні – 49,3 млрд грн), що на 14,8 млрд грн або на 6,7% більше проти аналогічного періоду минулого року.

На обслуговування державного боргу – 101,7 млрд грн (у травні – 37,2 млрд грн). Це на 17,9 млрд грн або на 21,3% більше проти січня-травня 2023 року.

На трансферти до місцевих бюджетів 65,3 млрд грн (у травні – 14,5 млрд грн). Якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року – зростання на 3,3 млрд грн, або на 5,4%.

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