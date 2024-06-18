Украина увеличивает расходы госбюджета. На что тратят деньги

На зарплату военным в мае направлено 79,8 млрд грн, на поддержку армии – 101,3 млрд грн

Фото: пресс-служба НБУ

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 1,25 трлн грн в январе-мае, что на 114,7 млрд грн или на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В мае из госбюджета было потрачено 311,6 млрд грн. В апреле – 253,1 млрд грн.

В структуре расходов больше всего направлено на оплату труда с начислениями – 494 млрд грн (в мае – 105,6 млрд грн). Из них на денежное содержание военнослужащих направлено 377,2 млрд грн (в мае – 79,8 млрд грн).

Еще 204 млрд грн потрачено на оплату использования товаров и услуг (в мае – 63,7 млрд грн). Из них 101,3 млрд грн – на поддержку Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания.

На социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) направлено 236,6 млрд грн (в мае – 49,3 млрд грн), что на 14,8 млрд грн, или на 6, 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На обслуживание государственного долга – 101,7 млрд грн (в мае – 37,2 млрд грн). Это на 17,9 млрд грн или на 21,3% больше, чем январе-мае 2023 года.

На трансферты местным бюджетам 65,3 млрд грн (в мае – 14,5 млрд грн). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года – рост на 3,3 млрд грн, или на 5,4%.

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