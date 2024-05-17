Расходы госбюджета приблизились к триллиону гривень. На что потрачены деньги
Фото: пресс-служба НБУ

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 946,3 млрд грн за январь-апрель 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.  

В апреле было израсходовано 253,1 млрд грн из госбюджета.

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Большая часть в структуре бюджетных расходов (41%) — оплата труда с начислениями: 388,5 млрд грн с начала года (в апреле – 102,7 млрд грн). Из них на денежное содержание военнослужащих направлено 297,4 млрд грн (в апреле – 78,5 млрд грн).  

Еще 140,3 млрд грн направлено на оплату товаров и услуг (в апреле – 39,6 млрд грн), включая 63,4 млрд грн на поддержку Вооруженных Сил Украины. За эти деньги покупалась военная техника, вооружения, боеприпасы, продукция оборонного назначения и т.д.

Трансферт Пенсионного фонда для выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям – 90,4 млрд грн.

На обслуживание государственного долга -  64,5 млрд грн (в апреле – 20,5 млрд грн).

Оставшиеся 50,8 млрд грн – на трансферты местным бюджетам. 

Расходы госбюджета приблизились к триллиону гривень. На что потрачены деньги
Источник: пресс-служба Минфина
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