Расходы госбюджета приблизились к триллиону гривень. На что потрачены деньги

На зарплату военным с начала года потрачено 297 млрд грн, на поддержку ЗСУ – 63 млрд грн

Фото: пресс-служба НБУ

Общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 946,3 млрд грн за январь-апрель 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

В апреле было израсходовано 253,1 млрд грн из госбюджета.

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Большая часть в структуре бюджетных расходов (41%) — оплата труда с начислениями: 388,5 млрд грн с начала года (в апреле – 102,7 млрд грн). Из них на денежное содержание военнослужащих направлено 297,4 млрд грн (в апреле – 78,5 млрд грн).

Еще 140,3 млрд грн направлено на оплату товаров и услуг (в апреле – 39,6 млрд грн), включая 63,4 млрд грн на поддержку Вооруженных Сил Украины. За эти деньги покупалась военная техника, вооружения, боеприпасы, продукция оборонного назначения и т.д.

Трансферт Пенсионного фонда для выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям – 90,4 млрд грн.

На обслуживание государственного долга - 64,5 млрд грн (в апреле – 20,5 млрд грн).

Оставшиеся 50,8 млрд грн – на трансферты местным бюджетам.

Источник: пресс-служба Минфина

2 апреля 2024 года в НБУ сообщили, что сумма привлеченных денег от продажи ОВГЗ за время полномасштабной войны почти достигла триллиона гривень.

В январе-апреле финансовый сектор заплатил больше всего налогов и сборов в бюджет. Рост выплат в 8,7 раз.

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