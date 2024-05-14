Финансовый сектор платит больше всего налогов и сборов в бюджет. Рост выплат в 8,7 раз

Сектор финансовой и страховой деятельности увеличил отчисления в бюджет на 76 млрд грн в январе-апреле

Фото: пресс-служба НБУ

Финансовая и страховая деятельность продемонстрировала наибольший рост оплаты налогов, сборов и платежей в сводный бюджет Украины в январе-апреле 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Выплаты финансового сектора в бюджет выросли в 8,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года или на 76,4 млрд грн.

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Рост сборов в финансовом секторе связан с авансовыми выплатам госбанков налога на прибыль и дивидендов. К примеру в феврале государственный Ощадбанк перевел в государственный бюджет 4,7 млрд грн налога на прибыль и первый транш дивидендов за 2023 год в размере 700 млн грн.

ПриватБанк перечислил авансом в государственный бюджет 26 млрд грн налога на прибыль и первый транш дивидендов. Всего ПриватБанк заплатит 30,2 млрд грн дивидендов.

На финансовую и страховую деятельность приходится наибольшая доля выплат в сводный бюджет – 15,7% от общего сбора.

Что касается других секторов, то оптовая и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов показали рост отчислений на 25,4% или на 17,4 млрд грн. На долю сектора приходится 15,6% от всех выплат в бюджет.

Далее следуют: перерабатывающая промышленность – рост на 18,1% или на 12 млрд грн (доля 14,2%) и транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – рост на 40,3% или на 9,8 млрд грн.

На сектор государственного управления и обороны, обязательного социального страхования приходится 10,7% выплат в сводный бюджет.

Источник: ГНСУ

В апреле доходы госбюджета превысили план на 35 млрд грн.

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