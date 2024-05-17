Видатки держбюджету наблизилися до трильйона гривень. На що витрачені гроші

На зарплату військовим з початку року витрачено 297 млрд грн, на підтримку ЗСУ – 63 млрд грн

Фото: пресслужба НБУ

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету склала 946,3 млрд грн за січень-квітень 2024 року. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

У квітні було витрачено 253,1 млрд грн із держбюджету.

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Більшість у структурі бюджетних видатків (41%) — оплата праці з нарахуваннями: 388,5 млрд грн з початку року (у квітні – 102,7 млрд грн). З них на грошове забезпечення військовослужбовців направлено 297,4 млрд грн (у квітні – 78,5 млрд грн).

Ще 140,3 млрд грн спрямовано на оплату товарів та послуг (у квітні – 39,6 млрд грн), з них 63,4 млрд грн на підтримку Збройних Сил України. За ці гроші купувалася військова техніка, озброєння, боєприпаси, продукція оборонного призначення тощо.

Трансферт Пенсійного фонду для виплати пенсій, надбавок і підвищення до пенсій – 90,4 млрд грн.

На обслуговування державного боргу – 64,5 млрд грн (у квітні – 20,5 млрд грн).

Решту 50,8 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам.

Джерело: пресслужба Мінфіну

2 квітня 2024 року у НБУ повідомили, що сума залучених грошей від продажу ОВДП за час повномасштабної війни майже досягла трильйона гривень.

У січні-квітні фінансовий сектор заплатив найбільше податків і зборів до бюджету. Зростання виплат у 8,7 раза.

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