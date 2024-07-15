В начале июля Кабмин подал в парламент бюджетную декларацию (БД) на 2025-2027 годы. От этого документа, который в конечном виде еще предстоит утвердить Верховной Раде, будут отталкиваться государственные и местные власти при утверждении годовых бюджетов в соответствующие периоды. Но его показатели вызвали много вопросов со стороны парламентариев, экспертов и общественности.

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Прогноз курса доллара в 45 грн, отказ от увеличения минимальной зарплаты и прожиточного минимума, уменьшение расходов на оборону, повышение акцизного сбора с топлива и его частичное направление на дорожное строительство – это лишь часть вызвавших дискуссию норм документа.

LIGA.net рассказывает о ключевых показателях бюджетной декларации и приводит мнение экспертов по ней.

ВВП

По изложенным в БД оценкам Госстата, реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины после падения на 28,8% в 2022 году вырос в 2023 году на 5,3%. Правительство отмечает быструю адаптивность украинской экономики к большой войне и прогнозирует дальнейшее восстановление ВВП в 2024 году.

Наибольший вклад в этом процессе будет иметь спрос на инвестиции, в основном – в восстановление разрушенных энергетических предприятий и развитие оборонных. Он будет "генерировать бюджет" путем капитальных расходов на инфраструктуру и поддержку бизнеса. Также значительным будет вклад спроса домохозяйств, рост уровня оплаты труда, государственные меры по адресной поддержке социально уязвимых групп населения.

В Кабмине отмечают, что процесс восстановления может быть осложнен многими факторами. В частности ограничительными мерами по импорту отечественной сельхоз-продукции со стороны стран соседей.

"Основным сдерживающим фактором экономического развития является разрушение энергетических мощностей Украины, восстановление которых требует значительных ресурсов и времени", – констатируется в БД.