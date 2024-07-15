На початку липня Кабмін подав до парламенту бюджетну декларацію (БД) на 2025-2027 роки. Від цього документа, який у кінцевому вигляді ще має затвердити Верховна Рада, буде відштовхуватися державна і місцева влада під час затвердження річних бюджетів у відповідні періоди. Але його показники викликали багато питань з боку парламентарів, експертів і громадськості.

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Прогноз курсу долара у 45 грн, відмова від збільшення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, зменшення видатків на оборону, підвищення акцизного збору з пального і його часткове спрямування на дорожнє будівництво – це лише частина норм документа, які викликали дискусію.

LIGA.net розповідає про ключові показники бюджетної декларації і наводить думку експертів щодо неї.

ВВП

За викладеними у БД оцінками Держстату, реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України після падіння на 28,8% у 2022 році зріс у 2023-ому на 5,3%. Уряд зазначає швидку адаптивність української економіки до великої війни і прогнозує подальше відновлення ВВП у 2024 році.

Найбільший внесок у цьому процесі буде мати попит на інвестиції, в основному – у відбудову зруйнованих енергетичних підприємств і розбудову оборонних. Він "генеруватиме бюджет" шляхом капітальних видатків на інфраструктуру і підтримку бізнесу. Також значним буде внесок попиту домогосподарств, зростання рівня оплати праці, державні заходи з адресної підтримки соціально вразливих груп населення.

В Кабміні зауважують, що процес відновлення може бути ускладнений багатьма факторами. Зокрема обмежувальними заходами на імпорт вітчизняної сільгосп-продукції з боку країн сусідів.

"Основним стримуючим фактором економічного розвитку є руйнація енергетичних потужностей України, відновлення яких вимагає значних ресурсів та часу", – констатується в БД.