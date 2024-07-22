Доллар и евро дешевеют. Наличные курсы в банках

Курс доллара упал на 4 копейки, курс евро – на 9

Фото: depositphotos.com

В понедельник, 22 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4 коп. и составляет 41,31 грн. Курс продаж опустился также на 4 коп. до 41,87 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,75 грн, максимальный – 41,55 грн. Для продажи минимальный курс – 41,7 грн, максимальный – 42 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 9 коп. и составил 44,96 грн. Курс продажи снизился на 8 коп. до 45,78 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,2 грн, максимальный – 45,3 грн. Для продажи минимальный курс – 45,41 грн, а максимальный – 46 грн.

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