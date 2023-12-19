Долар та євро дорожчають. Готівкові курси валют

Курс долара виріс на 11 копійок, курс євро – на 14

Фото: depositphotos.com

У вівторок, 19 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 11 коп. і склав 37,18 грн. Курс продажу піднявся на 10 коп. до 37,75 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,8 грн, максимальний – 37,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,45 грн, максимальний – 37,9 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 14 коп. і складає 40,34 грн. Курс продажу збільшився на 12 коп. до 41,31 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,45 грн, максимальний – 40,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,95 грн, а максимальний – 42 грн.

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