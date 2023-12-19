Зарплата українців зростатиме у наступні три роки: прогноз уряду

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Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто (до сплати податків) становитиме 21 809 гривень у 2024 році, 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році. Про це йдеться в постанові Кабміну № 1315 про Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки.

Також Кабмін очікує, що економіка України збільшиться у 2024 році на 4,6%, після чого зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) прискориться до 6,8% у 2025 році та 6,6% у 2026 році.

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В уряді прогнозують і уповільнення інфляції. Споживчі ціни зростуть на 9,7% у 2024 році (грудень до грудня), на 8,1% у 2024 році та на 6,9% у 2026 році, йдеться в документі.

Прогноз уряду на 2024-2026 роки

Прогноз уряду на 2024-2026 роки

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Агентство Fitch покращило прогноз зростання ВВП України до 5,1% у 2023 році, за ним піде невелике сповільнення – до 3,8% у 2024-му і 4,5% у 2025-му.

У вересні НБУ казав, що потенціал швидкого сповільнення інфляції майже вичерпано, але після цього покращив її прогноз. Він вважає, що інфляція у 2023 році сповільниться до 5,8%, у 2024 році прискориться до 9,8%, а у 2025-му знову сповільниться до 6%.

У листопаді Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання економіки України до 4,5% до кінця цього року. Водночас очікується, що у 2024 році зростання сповільниться до 3-4%, оскільки війна триває, а ризики погіршення прогнозу залишаються значними.