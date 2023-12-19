Зарплата украинцев будет расти в следующие три года: прогноз правительства

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Среднемесячная заработная плата работников брутто (до уплаты налогов) составит 21 809 гривень в 2024 году, 25 732 гривень в 2025 году и 30 260 гривень в 2026 году. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1315 об Основных прогнозных макропоказателях экономического и социального развития Украины на 2024-2026 годы.

Также Кабмин ожидает, что экономика Украины увеличится в 2024 году на 4,6%, после чего рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) ускорится до 6,8% в 2025 году и 6,6% в 2026 году.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В правительстве прогнозируют и замедление инфляции. Потребительские цены увеличатся на 9,7% в 2024 году (декабрь к декабрю), на 8,1% в 2024 году и на 6,9% в 2026 году, говорится в документе.

Прогноз правительства на 2024-2026 годы

Прогноз правительства на 2024-2026 годы

Читайте также: Инфляция в Украине опустилась до 5,3%. Столь низкой она не была с конца 2020 года.

Агентство Fitch улучшило прогноз роста ВВП Украины до 5,1% в 2023 году, за ним последует небольшое замедление – до 3,8% в 2024-м и 4,5% в 2025-м.

В сентябре НБУ говорил, что потенциал быстрого замедления инфляции почти исчерпан, но после этого улучшил ее прогноз. Он считает, что инфляция в 2023 году замедлится до 5,8%, в 2024 году ускорится до 9,8%, а в 2025 снова замедлится до 6%.

В ноябре Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины до 4,5% к концу этого года. В то же время, ожидается, что в 2024 году рост замедлится до 3-4%, поскольку война продолжается, а риски ухудшения прогноза остаются значительными.