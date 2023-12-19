Доллар и евро дорожают. Наличные курсы валют

Курс доллара вырос на 11 копеек, курс евро – на 14

Фото: depositphotos.com

Во вторник, 19 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 11 коп. и составил 37,18 грн. Курс продаж поднялся на 10 коп. до 37,75 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,8 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – 37,45 грн, максимальный – 37,9 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 14 коп. и составляет 40,34 грн. Курс продаж увеличился на 12 коп. до 41,31 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,45 грн, максимальный – 40,7 грн. Для продажи минимальный курс – 40,95 грн, а максимальный – 42 грн.

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