Долар та євро ще подорожчали. Готівкові курси валют

Долар подорожчав на 3 копійки, євро – на 9

Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ

У середу, 6 березня, середній курс готівкового долара в українських банках, проти вівторка, зріс на 3 коп. Курс купівлі становить 38,18 грн, курс продажу – 38,7 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,6 грн, максимальний – 38,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,55 грн, максимальний – 38,9 грн.

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Середній курс купівлі євро підвищився на 9 коп. і становить – 41,35 грн. Курс продажу зріс на 6 коп. до 42,16 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 40,5 грн, максимальний – 41,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,99 грн, а максимальний – 42,7 грн.

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