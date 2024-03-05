Кабмін затвердив залучення кредитів від МБРР та Канади на $3 млрд

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів затвердив розпорядження про залучення кредитів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) та Канади на загальну суму $3 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

МБРР надасть $1,5 млрд. "Це допоможе нам і надалі допомагати бізнесу, нарощувати експорт, забезпечувати макрофінансову стабільність", – прокоментував прем'єр.

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Від Канади очікується пільговий кредит на 2 млрд канадських доларів ($1,48 млрд).

На суму цього кредиту нараховується відсотковий дохід за річною ставкою 1,5% і сплачується кожні шість місяців. Кредит надається на 10 років. Відстрочення на початок погашення кредиту – 54 місяці від дня вибірки коштів, уточнив народний депутат Олексій Гончаренко.

Також прем'єр додав, що ведеться робота з міжнародними партнерами щодо створення великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на п'ять років під 0%.

"Це кошти на будівництво, ремонт, логістику, освіту тощо", – уточнив Шмигаль.

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