Кабмін затвердив залучення кредитів від МБРР та Канади на $3 млрд
Кабінет міністрів затвердив розпорядження про залучення кредитів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) та Канади на загальну суму $3 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
МБРР надасть $1,5 млрд. "Це допоможе нам і надалі допомагати бізнесу, нарощувати експорт, забезпечувати макрофінансову стабільність", – прокоментував прем'єр.
Від Канади очікується пільговий кредит на 2 млрд канадських доларів ($1,48 млрд).
На суму цього кредиту нараховується відсотковий дохід за річною ставкою 1,5% і сплачується кожні шість місяців. Кредит надається на 10 років. Відстрочення на початок погашення кредиту – 54 місяці від дня вибірки коштів, уточнив народний депутат Олексій Гончаренко.
Також прем'єр додав, що ведеться робота з міжнародними партнерами щодо створення великої кредитної лінії для відновлення України та інтеграції з ЄС на п'ять років під 0%.
"Це кошти на будівництво, ремонт, логістику, освіту тощо", – уточнив Шмигаль.
- За перші два місяці 2024 року Україна отримала $1,2 млрд зовнішньої допомоги. 75% – гранти.
- 23 лютого Україна домовилася з МВФ про четвертий транш розміром $880 млн.