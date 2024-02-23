Україна домовилась із МВФ про четвертий транш розміром $880 млн

Третій перегляд кредитної угоди МВФ погоджено на рівні персоналу. Після того, як його затвердить керівництво Фонду, Україна отримає новий транш

Фото: Андрій Пишний / Facebook

Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу третій перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення четвертого кредитного траншу розміром $880 млн. Про це повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.

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"Місія МВФ у Варшаві завершена. Ми досягли угоди на рівні персоналу", – написав він у Facebook.

Україна виконала всі структурні маяки та всі, крім одного, кількісні критерії ефективності. "Маємо незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень через блокування кордонів", – пояснив Пишний.

Зокрема, до третього перегляду МВФ, Україна ухвалила Національну стратегію доходів, розробила дорожню карту управління державними інвестиціями та напрацьовувала заходи щодо мобілізації надходжень держбюджету 2024 року, вказала пресслужба Міністерства фінансів.

"[Угода на рівні персоналу] підлягає схваленню Радою виконавчих директорів МВФ (засідання планується в березні). Після цього Україна зможе отримати вже четвертий транш від Фонду обсягом близько 880 млн доларів", – розказав Пишний.

На сайті Нацбанку названо пріоритети для української влади, на які вказав МВФ.

Це забезпечення надходжень до бюджету та мобілізації фінансування на внутрішньому борговому ринку, пріоритизація видатків та уникання заходів, що негативно впливають на дохідну базу бюджет, відновлення стійкості державного боргу, контроль за фіскальними ризиками, а також підвищення цільової спрямованості державної програми доступного кредитування "5-7-9%" та належне виконання нещодавно ухваленого закону про корпоративне управління.

МВФ підвищив оцінку зростання ВВП України за підсумками 2023 року з 4,5% до 5%. Але з огляду на те, що війна триває, а також на затримку з надходженням зовнішнього фінансування, фахівці МВФ очікують, що зростання української економіки у 2024 році сповільниться до 3-4%.

Перший транш у розмірі $2,7 млрд Україна отримала від МВФ одразу після затвердження програми загальним обсягом $15,6 млрд на початку квітня 2023 року, другий транш в розмірі $890 млн – наприкінці червня.

11 грудня МВФ схвалив Україні третій транш в межах кредитної програми, його розмір теж становив $900 млн.

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