Украина договорилась с МВФ о четвертом транше в размере $880 млн

Третий пересмотр кредитного соглашения МВФ согласован на уровне персонала. После того как его утвердит руководство Фонда, Украина получит новый транш

Фото: Андрей Пышный / Facebook

Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала третий пересмотр четырехлетней программы сотрудничества, что открывает путь к выделению четвертого кредитного транша в размере $880 млн. Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.

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"Миссия МВФ в Варшаве завершена. Мы достигли соглашения на уровне персонала", — написал он в Facebook.

Украина выполнила все структурные маяки и все, кроме одного, количественные критерии эффективности. "Есть незначительное несоблюдение нижнего предела налоговых поступлений из-за блокирования границ", — объяснил Пышный.

В частности, к третьему пересмотру МВФ Украина приняла Национальную стратегию доходов, разработала дорожную карту управления государственными инвестициями и нарабатывала меры по мобилизации поступлений госбюджета 2024 года, указала пресс-служба Министерства финансов.

"[Соглашение на уровне персонала] подлежит одобрению Советом исполнительных директоров МВФ (заседание планируется в марте). После этого Украина сможет получить уже четвертый транш от Фонда в объеме около 880 млн долларов", — рассказал Пышный.

На сайте Нацбанка названы приоритеты для украинских властей, на которые указал МВФ.

Это обеспечение поступлений в бюджет и мобилизации финансирования на внутреннем долговом рынке, приоритизация расходов и избегание мер, негативно влияющих на доходную базу бюджета, восстановление устойчивости государственного долга, контроль за фискальными рисками, а также повышение целевой направленности государственной программы доступного кредитования "5-7 -9%" и надлежащее исполнение недавно принятого закона о корпоративном управлении.

МВФ повысил оценку роста ВВП Украины по итогам 2023 года с 4,5% до 5%. Но учитывая, что война продолжается, а также задержку с поступлением внешнего финансирования, специалисты МВФ ожидают, что рост украинской экономики в 2024 году замедлится до 3-4%.

Первый транш в размере $2,7 млрд Украина получила от МВФ сразу после утверждения программы общим объемом $15,6 млрд в начале апреля 2023 года, второй транш в размере $890 млн – в конце июня.

11 декабря МВФ одобрил Украине третий транш в рамках кредитной программы, его размер тоже составил $900 млн.

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