Кабмин утвердил привлечение кредитов от МБРР и Канады на $3 млрд
Кабинет министров утвердил распоряжения о привлечении кредитов от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Канады на общую сумму $3 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
МБРР предоставит $1,5 млрд. "Это поможет нам и дальше помогать бизнесу, наращивать экспорт, обеспечивать макрофинансовую стабильность", — прокомментировал премьер.
От Канады ожидается льготный кредит на 2 млрд канадских долларов ($1,48 млрд).
На сумму этого кредита начисляется процентный доход по годовой ставке 1,5% и уплачиваемый каждые шесть месяцев. Кредит предоставляется на 10 лет. Отсрочка на начало погашения кредита – 54 месяца со дня выборки средств, уточнил народный депутат Алексей Гончаренко.
Также премьер добавил, что ведется работа с международными партнерами по созданию большой кредитной линии для восстановления Украины и интеграции с ЕС на пять лет под 0%.
"Это средства на строительство, ремонт, логистику, образование и т.д.", — уточнил Шмыгаль.
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