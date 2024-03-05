Кабмин утвердил привлечение кредитов от МБРР и Канады на $3 млрд

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров утвердил распоряжения о привлечении кредитов от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Канады на общую сумму $3 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

МБРР предоставит $1,5 млрд. "Это поможет нам и дальше помогать бизнесу, наращивать экспорт, обеспечивать макрофинансовую стабильность", — прокомментировал премьер.

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От Канады ожидается льготный кредит на 2 млрд канадских долларов ($1,48 млрд).

На сумму этого кредита начисляется процентный доход по годовой ставке 1,5% и уплачиваемый каждые шесть месяцев. Кредит предоставляется на 10 лет. Отсрочка на начало погашения кредита – 54 месяца со дня выборки средств, уточнил народный депутат Алексей Гончаренко.

Также премьер добавил, что ведется работа с международными партнерами по созданию большой кредитной линии для восстановления Украины и интеграции с ЕС на пять лет под 0%.

"Это средства на строительство, ремонт, логистику, образование и т.д.", — уточнил Шмыгаль.

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