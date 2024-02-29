Украина получила $1,2 млрд внешней помощи за два месяца. 75% – гранты

В марте в бюджет Украины поступит финансовая помощь от Евросоюза, Японии, Великобритании, и, возможно, от МВФ

Фото: пресс-служба НБУ

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило $1,2 млрд внешнего финансирования за январь-февраль 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили почти 75% из общего объема финансовой помощи за этот период.

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Деньги поступили от:

Японии – $901 млн (льготное финансирование и гранты)

Норвегии – $295 млн (грант)

Испании – $3 млн (льготное финансирование).

Все средства за первые два месяца 2024 года поступили в госбюджет через проекты Всемирного банка.

Япония предоставила грант на $465 млн в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine), льготный кредит на $297 млн через проект "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE), грант на $89,8 млн через проект "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины" (ARISE), грант на $49,4 млн через проект "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Норвегия направила грантовое финансирование в размере $295 млн в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Кредит в $3 млн под гарантию Испании привлечен через проект "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine).

Международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, сотрудников ГСЧС, пенсионные выплаты, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.

Ожидается, что в марте 2024 года в бюджет Украины поступит финансовая помощь от Евросоюза, Японии и Великобритании, а также от МВФ при успешном третьем пересмотре программы сотрудничества, которая должна быть утверждена Исполнительным советом Фонда.

28 февраля 2024 года Япония и Норвегия выделили Украине $760 млн на пенсии и зарплаты.

29 февраля Минфин оценил ежемесячную потребность Украины во внешнем финансировании в $3 млрд.

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