Минфин оценил ежемесячную потребность Украины во внешнем финансировании
Бюджет Украины ежемесячно нуждается в около $3 млрд внешнего финансирования. Об этом во время онлайн-встречи финансового блока G7 заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
В мероприятии приняли участие министры финансов и главы центробанков стран-членов G7, руководство МВФ, Всемирного банка, Европейской комиссии, ОЭСР.
Марченко отметил, что финансовая поддержка стран G7 и ЕС составляет около 63 млрд долларов США с февраля 2022 года.
"В 2023 году финансовая система Украины была устойчивой, а экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось. Взвешенная политика Правительства Украины вместе с последовательной поддержкой международных партнеров играла решающую роль в наших достижениях. Важно сохранить эту тенденцию", – сказал министр.
Он подчеркнул, что в 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании достигает около $3 млрд.
"Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования", – отметил Марченко.
Страны G7 и международные финансовые организации заверили в сохранении помощи. Министр финансов США Джанет Йеллен отметила активную работу Администрации Соединенных Штатов с целью утвердить пакет помощи Украине на 2024 год.
Также была обсуждена возможность урегулирования вопроса конфискации российских активов.
В 2024 году Украина получила уже около $1,2 млрд внешней финансовой помощи от доноров через проект Всемирного банка. Из них почти 75% – от Японии, которая стала крупнейшим финансовым донором Украины, пока затягивается помощь от Евросоюза и США.
- В 2023 году Европейский Союз был самым большим донором прямой бюджетной поддержки. Его деньги обеспечили более 45% потребности во внешнем финансировании государства. Последний транш от Евросоюза в рамках предыдущей 18-миллиардной программы макрофинансовой помощи Украина получила 21 декабря. Первый транш по новой программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро ожидается в марте.
- Сенат США поддержал выделение $60 млрд помощи для Украины, в том числе $7,85 млрд бюджетной поддержки, но этот законопроект столкнулся с сопротивлением руководства Палаты представителей. США были самым крупным донором Украины в 2022 году, с октября 2023 года остановили финансирование.