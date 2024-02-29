Минфин оценил ежемесячную потребность Украины во внешнем финансировании

Фото: mof.gov.ua

Бюджет Украины ежемесячно нуждается в около $3 млрд внешнего финансирования. Об этом во время онлайн-встречи финансового блока G7 заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В мероприятии приняли участие министры финансов и главы центробанков стран-членов G7, руководство МВФ, Всемирного банка, Европейской комиссии, ОЭСР.

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Марченко отметил, что финансовая поддержка стран G7 и ЕС составляет около 63 млрд долларов США с февраля 2022 года.

"В 2023 году финансовая система Украины была устойчивой, а экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось. Взвешенная политика Правительства Украины вместе с последовательной поддержкой международных партнеров играла решающую роль в наших достижениях. Важно сохранить эту тенденцию", – сказал министр.

Он подчеркнул, что в 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании достигает около $3 млрд.

"Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования", – отметил Марченко.

Страны G7 и международные финансовые организации заверили в сохранении помощи. Министр финансов США Джанет Йеллен отметила активную работу Администрации Соединенных Штатов с целью утвердить пакет помощи Украине на 2024 год.

Также была обсуждена возможность урегулирования вопроса конфискации российских активов.

В 2024 году Украина получила уже около $1,2 млрд внешней финансовой помощи от доноров через проект Всемирного банка. Из них почти 75% – от Японии, которая стала крупнейшим финансовым донором Украины, пока затягивается помощь от Евросоюза и США.