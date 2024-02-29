Мінфін оцінив щомісячну потребу України в зовнішньому фінансуванні
Бюджет України кожного місяця потребує близько $3 млрд зовнішнього фінансування. Про це під час онлайн-зустрічі фінансового блоку G7 заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
У заході взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7, керівництво МВФ, Світового банку, Європейської комісії, ОЕСР.
Марченко відзначив, що фінансова підтримка країн G7 та ЄС сягає близько 63 млрд доларів США з лютого 2022 року.
"У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію", – сказав міністр.
Він наголосив, що у 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько $3 млрд.
"Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування", — зазначив Марченко.
Країни G7 та міжнародні фінансові організації запевнили у збереженні допомоги. Міністерка фінансів США Джанет Єллен наголосила на активній роботі Адміністрації Сполучених Штатів з метою затвердити пакет допомоги Україні на 2024 рік.
Також було обговорено можливість урегулювання питання конфіскації російських активів.
У 2024 році Україна отримала вже близько $1,2 млрд зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проєкт Світового банку. З них майже 75% – від Японії, яка стала найбільшим фінансовим донором України, поки затягується допомога від Євросоюзу і США.
- У 2023 році Європейський Союз був найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. Його гроші забезпечили понад 45% потреби у зовнішньому фінансуванні держави. Останній транш від Євросоюзу в межах попередньої 18-мільярдної програми макрофінансової допомоги Україна отримала 21 грудня. Перший транш за новою програмою Ukraine Facility в розмірі 4,5 млрд євро очікується в березні.
- Сенат США підтримав виділення $60 млрд допомоги для України, зокрема $7,85 млрд бюджетної підтримки, але цей законопроєкт зіткнувся зі спротивом керівництва Палати представників. США були найбільшим донором України у 2022 році, з жовтня 2023 року зупинили фінансування.