Мінфін оцінив щомісячну потребу України в зовнішньому фінансуванні

Фото: mof.gov.ua

Бюджет України кожного місяця потребує близько $3 млрд зовнішнього фінансування. Про це під час онлайн-зустрічі фінансового блоку G7 заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У заході взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7, керівництво МВФ, Світового банку, Європейської комісії, ОЕСР.

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Марченко відзначив, що фінансова підтримка країн G7 та ЄС сягає близько 63 млрд доларів США з лютого 2022 року.

"У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію", – сказав міністр.

Він наголосив, що у 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько $3 млрд.

"Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування", — зазначив Марченко.

Країни G7 та міжнародні фінансові організації запевнили у збереженні допомоги. Міністерка фінансів США Джанет Єллен наголосила на активній роботі Адміністрації Сполучених Штатів з метою затвердити пакет допомоги Україні на 2024 рік.

Також було обговорено можливість урегулювання питання конфіскації російських активів.

У 2024 році Україна отримала вже близько $1,2 млрд зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проєкт Світового банку. З них майже 75% – від Японії, яка стала найбільшим фінансовим донором України, поки затягується допомога від Євросоюзу і США.