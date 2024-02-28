Япония и Норвегия выделили Украине $760 млн на пенсии и зарплаты

Япония и Норвегия подставили Украине плечо, пока затягивается помощь от Евросоюза и США

Фото: EPA / RICHARD A. BROOKS

Украина получила $760 млн в виде грантов от Японии и Норвегии на выплату пенсий, зарплаты спасателям и педагогам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Деньги поступили в рамках проекта PEACE (поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине) Всемирного банка.



Правительство Японии выделило $465 млн, правительство Норвегии – $295 млн.

В 2024 году Украина получила уже около $1,2 млрд внешней финансовой помощи от доноров через проект Всемирного банка. Из них почти 75% – от Японии, которая стала крупнейшим финансовым донором Украины, пока затягивается помощь от Евросоюза и США.