Япония и Норвегия выделили Украине $760 млн на пенсии и зарплаты
Украина получила $760 млн в виде грантов от Японии и Норвегии на выплату пенсий, зарплаты спасателям и педагогам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
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Деньги поступили в рамках проекта PEACE (поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине) Всемирного банка.
Правительство Японии выделило $465 млн, правительство Норвегии – $295 млн.
В 2024 году Украина получила уже около $1,2 млрд внешней финансовой помощи от доноров через проект Всемирного банка. Из них почти 75% – от Японии, которая стала крупнейшим финансовым донором Украины, пока затягивается помощь от Евросоюза и США.
- В 2023 году Европейский союз был самым большим донором прямой бюджетной поддержки. Его деньги обеспечили более 45% потребности во внешнем финансировании государства. Последний транш от Евросоюза в рамках предыдущей 18-миллиардной программы макрофинансовой помощи Украина получила 21 декабря. Первый транш по новой программе Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро ожидается в марте.
- Сенат США поддержал выделение $60 млрд помощи для Украины, в том числе $7,85 млрд бюджетной поддержки, но этот законопроект столкнулся с сопротивлением руководства Палаты представителей. США были самым крупным донором Украины в 2022 году, с октября 2023 года остановили финансирование.