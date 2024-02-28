Японія і Норвегія виділили Україні $760 млн на пенсії й зарплати

Японія і Норвегія підставили Україні плече, поки затягується допомога від Євросоюзу і США

Фото: EPA / RICHARD A. BROOKS

Україна отримала $760 млн у вигляді грантів від Японії і Норвегії на виплату пенсій, зарплати рятувальникам та педагогам. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

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Гроші надійшли в рамках проєкту PEACE (підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні) Світового банку.

Уряд Японії виділив $465 млн, уряд Норвегії – $295 млн.

У 2024 році Україна отримала вже близько $1,2 млрд зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проєкт Світового банку. З них майже 75% – від Японії, яка стала найбільшим фінансовим донором України, поки затягується допомога від Євросоюзу і США.