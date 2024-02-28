Японія і Норвегія виділили Україні $760 млн на пенсії й зарплати
Україна отримала $760 млн у вигляді грантів від Японії і Норвегії на виплату пенсій, зарплати рятувальникам та педагогам. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
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Гроші надійшли в рамках проєкту PEACE (підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні) Світового банку.
Уряд Японії виділив $465 млн, уряд Норвегії – $295 млн.
У 2024 році Україна отримала вже близько $1,2 млрд зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проєкт Світового банку. З них майже 75% – від Японії, яка стала найбільшим фінансовим донором України, поки затягується допомога від Євросоюзу і США.
- У 2023 році Європейський союз був найбільшим донором прямої бюджетної підтримки. Його гроші забезпечили понад 45% потреби у зовнішньому фінансуванні держави. Останній транш від Євросоюзу в межах попередньої 18-мільярдної програми макрофінансової допомоги Україна отримала 21 грудня. Перший транш за новою програмою Ukraine Facility в розмірі 4,5 млрд євро очікується в березні.
- Сенат США підтримав виділення $60 млрд допомоги для України, зокрема $7,85 млрд бюджетної підтримки, але цей законопроєкт зіткнувся зі спротивом керівництва Палати представників. США були найбільшим донором України у 2022 році, з жовтня 2023 року зупинили фінансування.