Доллар и евро еще подорожали. Наличные курсы валют

Доллар подорожал на 3 копейки, евро – на 9

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

В среду, 6 марта, средний курс наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3 коп. Курс покупки составил 38,18 грн, курс продажи – 38,7 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,6 грн, максимальный – 38,4 грн. Для продажи минимальный курс – 38,55 грн, максимальный – 38,9 грн.

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Средний курс покупки евро повысился на 9 коп. и составляет – 41,35 грн. Курс продаж вырос на 6 коп. до 42,16 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,5 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 41,99 грн, а максимальный – 42,7 грн.

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