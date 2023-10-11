Долар подешевшав. Курси валют у банках

У середу, 11 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, упав на 3 коп. і складає 37,4. Курс продажу опустився на 5 коп. до 38,09 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,6 грн, максимальний – 37,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,73 грн, максимальний – 38,5 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 4 коп. і склав 39,71 грн. Курс продажу знизився на 3 коп. до 40,77 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 38,5 грн, максимальний – 40,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,25 грн, максимальний – 42 грн.

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