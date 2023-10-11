Доллар подешевел. Курсы валют в банках

В среду, 11 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3 коп. и составляет 37,4. Курс продаж опустился на 5 коп. до 38,09 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,6 грн, максимальный – 37,9 грн. Для продажи минимальный курс – 37,73 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составил 39,71 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. до 40,77 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,5 грн, максимальный – 40,35 грн. Для продажи минимальный курс – 40,25 грн, максимальный – 42 грн.

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