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НБУ открыл онлайн-доступ к кредитному реестру

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 14:14
НБУ открыл онлайн-доступ к кредитному реестру - Фото
Фото: Depositphotos

Национальный банк вводит онлайн-сервис по предоставлению информации из Кредитного реестра с помощью Системы BankID НБУ. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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С помощью этого сервиса физлица смогут получить информацию о своих кредитах в банках в размере от 100 минимальных заработных плат (сейчас – 617 000 грн). Услуга предоставляется физическим лицам бесплатно.

"Отчет из Кредитного реестра НБУ не является официальным документом, в то же время он дает возможность контролировать свои финансы и в случае необходимости уточнить информацию, обратившись в банк-кредитор", – пояснил регулятор.

Справка. Национальный банк в 2018 году создал централизованный Кредитный реестр, в котором накапливается информация о кредитных операциях заемщиков с задолженностью более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

Передача банками в Кредитный реестр информации о должниках – физических лицах осуществляется в соответствии с законодательством Украины, в частности, требованиями Закона Украины "О защите персональных данных".

Заемщики, в отношении которых переданы данные в Кредитный реестр, имеют право получать из этого реестра информацию о себе и в случае несогласия с ее содержанием требовать ее корректировки в соответствии с Законом Украины "О банках и банковской деятельности".

Сервис доступен по ссылке на странице официального Интернет-представительства Национального банка в формате 24/7.

Чтобы получить данные, нужно перейти по ссылке https://cr.bank.gov.ua/ и авторизоваться с помощью Системы BankID НБУ.

В ответ на онлайн-запрос клиент получит отчет с актуальной на момент подачи запроса информацией, в частности:

→ сумму задолженности и состояние выполнения обязательств;
→ наименование банка-кредитора и дату предоставления им информации в Кредитный реестр НБУ.

Отчет может быть сформирован и сохранен в файле в формате pdf.

В Кредитном реестре НБУ доступна информация о кредитах в банках Украины, в том числе находящихся в стадии ликвидации.

С помощью веб-ресурса пользователь также может получить информацию из Реестра запросов/заявлений, обработанных согласно его данным в Кредитном реестре НБУ.

Изменения в Положение о Кредитном реестре Национального банка Украины утверждены постановлением правления НБУ от 16 мая 2023 года №67, которое вступает в силу 10 октября 2023 года.

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Вера Касиян
НБУкредитыкредитный реестрBankID НБУ
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