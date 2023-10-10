НБУ открыл онлайн-доступ к кредитному реестру
Национальный банк вводит онлайн-сервис по предоставлению информации из Кредитного реестра с помощью Системы BankID НБУ. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
С помощью этого сервиса физлица смогут получить информацию о своих кредитах в банках в размере от 100 минимальных заработных плат (сейчас – 617 000 грн). Услуга предоставляется физическим лицам бесплатно.
"Отчет из Кредитного реестра НБУ не является официальным документом, в то же время он дает возможность контролировать свои финансы и в случае необходимости уточнить информацию, обратившись в банк-кредитор", – пояснил регулятор.
Передача банками в Кредитный реестр информации о должниках – физических лицах осуществляется в соответствии с законодательством Украины, в частности, требованиями Закона Украины "О защите персональных данных".
Заемщики, в отношении которых переданы данные в Кредитный реестр, имеют право получать из этого реестра информацию о себе и в случае несогласия с ее содержанием требовать ее корректировки в соответствии с Законом Украины "О банках и банковской деятельности".
Сервис доступен по ссылке на странице официального Интернет-представительства Национального банка в формате 24/7.
Чтобы получить данные, нужно перейти по ссылке https://cr.bank.gov.ua/ и авторизоваться с помощью Системы BankID НБУ.
В ответ на онлайн-запрос клиент получит отчет с актуальной на момент подачи запроса информацией, в частности:
→ сумму задолженности и состояние выполнения обязательств;
→ наименование банка-кредитора и дату предоставления им информации в Кредитный реестр НБУ.
Отчет может быть сформирован и сохранен в файле в формате pdf.
В Кредитном реестре НБУ доступна информация о кредитах в банках Украины, в том числе находящихся в стадии ликвидации.
С помощью веб-ресурса пользователь также может получить информацию из Реестра запросов/заявлений, обработанных согласно его данным в Кредитном реестре НБУ.
Изменения в Положение о Кредитном реестре Национального банка Украины утверждены постановлением правления НБУ от 16 мая 2023 года №67, которое вступает в силу 10 октября 2023 года.
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- По данным статистики, украинцы стали чаще покупать микрокредиты с начала 2023 года.
- В июле НБУ сообщил, что в банках царит оптимизм по поводу возобновления кредитования в течение следующих 12 месяцев.
- В августе 2023 года НБУ заявил, что в Украине наметился тренд на возобновление кредитования.
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