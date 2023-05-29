Украинцы стали чаще брать микрокредиты с начала года
По данным НБУ, за первые три месяца 2023 года задолженность украинцев перед МФО выросла до 8,7 млрд грн. По сравнению с последним кварталом 2022 года увеличились также сумма и количество заключенных соглашений по предоставлению микрокредитов, информирует Опендатабот.
Так, за три месяца текущего года сумма взятых микрокредитов составила 9,23 млрд грн.
За это время было заключено около 1,9 млрд новых договоров. Это на 18% больше, чем в четвертом квартале минувшего года.
В среднем, в 2023 году заключают 627 млн новых небанковских ссуд в месяц. В 2021 году этот показатель составлял 1,17 млрд новых микрокредитных договоров в месяц.
Квартал к кварталу средняя сумма микрокредитов растет. В первом квартале текущего года средняя сумма сделки достигла показателя, который был накануне крупного вторжения: 4912 грн против 5079 грн в первом квартале 2022 года.
- В августе 2022 года НБУ ужесточил требования к небанковским финучреждениям из-за "тревожных тенденций" на рынке.
- 16 февраля НБУ ввел дополнительные требования к страховщикам, кредитным союзам и финкомпаниям.
- В мае Нацбанк решил второй год подряд не наказывать небанки за нарушение сроков финотчетности.
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