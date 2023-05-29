Украинцы стали чаще брать микрокредиты с начала года

По данным НБУ, за первые три месяца 2023 года задолженность украинцев перед МФО выросла до 8,7 млрд грн. По сравнению с последним кварталом 2022 года увеличились также сумма и количество заключенных соглашений по предоставлению микрокредитов, информирует Опендатабот.

Так, за три месяца текущего года сумма взятых микрокредитов составила 9,23 млрд грн.

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За это время было заключено около 1,9 млрд новых договоров. Это на 18% больше, чем в четвертом квартале минувшего года.

В среднем, в 2023 году заключают 627 млн новых небанковских ссуд в месяц. В 2021 году этот показатель составлял 1,17 млрд новых микрокредитных договоров в месяц.

Квартал к кварталу средняя сумма микрокредитов растет. В первом квартале текущего года средняя сумма сделки достигла показателя, который был накануне крупного вторжения: 4912 грн против 5079 грн в первом квартале 2022 года.