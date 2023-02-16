НБУ ввел дополнительные требования к страховщикам, кредитным союзам и финкомпаниям

Национальный банк Украины вводит дополнительные требования к деятельности страховых компаний, кредитных союзов и финансовых компаний для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности рынка небанковских финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Для страховщиков устанавливаются дополнительные ограничения на отдельные виды активов, учитываемые для выполнения нормативов.

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В частности, для страховщиков (life и non-life) НБУ исключил из перечня приемлемых активов земельные участки (с некоторыми исключениями), все недвижимое имущество, зарегистрированное и/или находящееся на территориях ведения активных боевых действий либо временно оккупированных территориях.

Для страховщиков non-life дополнительно исключена жилая недвижимость.

Такой шаг направлен на нивелирование фактов завышения стоимости недвижимости, а также на уменьшение в структуре приемлемых активов страховщика объема недвижимого имущества как низколиквидного актива, объясняют в Нацбанке.

В то же время смягчены требования к страховщикам в части недвижимого имущества, приобретенного до 24 февраля 2022 года и утраченного, поврежденного или уничтоженного в результате военной агрессии РФ, либо расположенного на временно оккупированных территориях.

Если наличие такого имущества повлекло за собой невыполнение нормативов страховщиком, Национальный банк не будет применять к нему меры воздействия.

Выполнение новых требований к приемлемым активам страховщики должны обеспечить до 30 июня 2023 года.

Относительно кредитных союзов и других участников рынка небанковских финансовых услуг, то с целью усиления надзора установлено, что меры воздействия не применяются к кредитным союзам только в случае, если соответствующие нарушения вызваны негативным влиянием военной агрессии России.

Также определен особый порядок временного прекращения деятельности поставщиков финансовых услуг на период пребывания их на территории боевых действий или временно оккупированных территориях.

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Роман Бриль

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