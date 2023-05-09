НБУ второй год подряд не будет наказывать небанки за нарушение сроков финотчетности

Национальный банк второй год подряд не будет применять к небанковским учреждениям меры влияния за нарушение сроков представления финансовой отчетности, сообщает пресс-служба регулятора.

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К небанковским учреждениям относятся страховые компании, кредитные союзы, финансовые компании, ломбарды.

Решение НБУ отвечает закону Украины "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны".

Также, считают в НБУ, оно будет способствовать постепенному внедрению страховщиками нового международного стандарта финансовой отчетности (МСФО 17 вместо МСФО 4), который является обязательным с 1 января этого года.

Изменения вступают в силу с 9 мая 2023 года.

10 февраля 2023 года глава НБУ заявил, что кредитный риск остается наибольшей угрозой для банковского сектора.

В этом же месяце НБУ ввел дополнительные требования к страховщикам, кредитным союзам и финкомпаниям.

В августе 2022 года НБУ ужесточил требования к небанковским финучреждениям из-за "тревожных тенденций" на рынке.

Национальный банк стал регулятором рынка финансовых услуг в 2020 году после "сплита" Нацфинуслуг.

Віра Касіян

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