НБУ второй год подряд не будет наказывать небанки за нарушение сроков финотчетности
09.05.2023, 15:02
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)
Национальный банк второй год подряд не будет применять к небанковским учреждениям меры влияния за нарушение сроков представления финансовой отчетности, сообщает пресс-служба регулятора.
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К небанковским учреждениям относятся страховые компании, кредитные союзы, финансовые компании, ломбарды.
Решение НБУ отвечает закону Украины "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны".
Также, считают в НБУ, оно будет способствовать постепенному внедрению страховщиками нового международного стандарта финансовой отчетности (МСФО 17 вместо МСФО 4), который является обязательным с 1 января этого года.
Изменения вступают в силу с 9 мая 2023 года.
- 10 февраля 2023 года глава НБУ заявил, что кредитный риск остается наибольшей угрозой для банковского сектора.
- В этом же месяце НБУ ввел дополнительные требования к страховщикам, кредитным союзам и финкомпаниям.
- В августе 2022 года НБУ ужесточил требования к небанковским финучреждениям из-за "тревожных тенденций" на рынке.
- Национальный банк стал регулятором рынка финансовых услуг в 2020 году после "сплита" Нацфинуслуг.
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