НБУ ужесточил требования к небанковским финучреждениям. На рынке "тревожные тенденции"
16.08.2022, 10:11
Фото: depositphotos.com
Национальный банк со вторника, 16 августа, ужесточил регуляторные требования к небанковским финансовым учреждениям. На сайте НБУ сообщается, что это связано с "тревожными тенденциями", которые начали наблюдаться на рынке.
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Некоторые компании, воспользовавшись введенными из-за войны послаблениями, начали нарушать критические финансовые нормативы и заниматься рисковой деятельностью. Кроме того, стало больше жалоб о нарушениях прав потребителей, заявили в НБУ.
В связи с этим Нацбанк вводит пять ужесточений:
- возобновляются меры влияния за нарушение наиболее критических финансовых нормативов (для страховщиков и финансовых компаний-гарантов) и за нарушение порядка расчета кредитного риска за дни просрочки и требований по ограничению привлечения вкладов на депозиты (для кредитных союзов);
- увеличивается количество оснований для отзыва лицензий:
→ за заключение новых договоров с клиентами/увеличение обязательств перед ними, если есть невыполненные обязательства перед клиентами по действующим договорам;
→ за нарушение норматива рисковости операций (для страховщиков);
- сокращаются сроки реагирования на нарушения;
- возобновляются инспекционные проверки;
- вводятся новые инструменты для проверки структуры собственности небанковских финансовых учреждений на предмет прозрачности.
К небанковским учреждениям относятся страховые компании, кредитные союзы, денежные компании, ломбарды.
Национальный банк стал регулятором рынка финансовых услуг в 2020 году после "сплита" Нацфинуслуг.
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