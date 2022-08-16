НБУ ужесточил требования к небанковским финучреждениям. На рынке "тревожные тенденции"

Национальный банк со вторника, 16 августа, ужесточил регуляторные требования к небанковским финансовым учреждениям. На сайте НБУ сообщается, что это связано с "тревожными тенденциями", которые начали наблюдаться на рынке.

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Некоторые компании, воспользовавшись введенными из-за войны послаблениями, начали нарушать критические финансовые нормативы и заниматься рисковой деятельностью. Кроме того, стало больше жалоб о нарушениях прав потребителей, заявили в НБУ.

В связи с этим Нацбанк вводит пять ужесточений:

возобновляются меры влияния за нарушение наиболее критических финансовых нормативов (для страховщиков и финансовых компаний-гарантов) и за нарушение порядка расчета кредитного риска за дни просрочки и требований по ограничению привлечения вкладов на депозиты (для кредитных союзов);

увеличивается количество оснований для отзыва лицензий:

→ за заключение новых договоров с клиентами/увеличение обязательств перед ними, если есть невыполненные обязательства перед клиентами по действующим договорам;

→ за нарушение норматива рисковости операций (для страховщиков);

→ за заключение новых договоров с клиентами/увеличение обязательств перед ними, если есть невыполненные обязательства перед клиентами по действующим договорам; → за нарушение норматива рисковости операций (для страховщиков); сокращаются сроки реагирования на нарушения;

возобновляются инспекционные проверки;

вводятся новые инструменты для проверки структуры собственности небанковских финансовых учреждений на предмет прозрачности.

К небанковским учреждениям относятся страховые компании, кредитные союзы, денежные компании, ломбарды.

Национальный банк стал регулятором рынка финансовых услуг в 2020 году после "сплита" Нацфинуслуг.

Андрей Водяный

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