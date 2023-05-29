Українці почали частіше брати мікрокредити з початку року

За даними НБУ, за перші три місяці 2023 року заборгованість українців перед МФО зросла до 8,7 млрд грн. Порівнюючи з останнім кварталом 2022 року, збільшилися також сума та кількість укладених угод щодо надання мікропозик, інформує Опендатабот.

Так, за три місяці поточного року сума взятих мікрокредитів сягнула 9,23 млрд грн.

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За цей час було укладено майже 1,9 млрд нових договорів. Це на 18% більше, аніж у четвертому кварталі минулого року.

У середньому, у 2023 році укладають 627 млн нових небанківських позик на місяць. У 2021 році цей показник складав 1,17 млрд нових мікрокредитних договорів на місяць.

Квартал до кварталу середня сума мікрокредитів зростає. У першому кварталі поточного року середня сума угоди сягнула показника, який був напередодні великого вторгнення: 4912 грн проти 5079 грн у першому кварталі 2022 року.